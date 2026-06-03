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Polizei Homberg

POL-HR: Trickdiebstahl in Blumenladen - Kriminalpolizei sucht Hinweise zu Trickdieb-Pärchen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.06.2026:

Guxhagen / Schwalm-Eder-Kreis

Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Dienstagmittag (02.06.2026) gegen 13:00 Uhr eine Mitarbeiterin eines Blumenladens in einem Lebensmittelmarkt in der Grifter Straße in Guxhagen. Die Kriminalpolizei in Homberg ermittelt und bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannte Täterpärchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Mitarbeiterin des Blumenladens durch eine bislang unbekannte, augenscheinlich schwangere Frau angesprochen, die Interesse an einem Blumenstrauß vortäuschte. Während die Mitarbeiterin hierdurch abgelenkt wurde, begab sich die männliche Begleitperson unbemerkt durch eine angelehnte Tür in einen angrenzenden Büroraum und entwendete dort die Handtasche der Geschädigten. Anschließend verließ der Mann das Geschäft unauffällig. Kurz darauf folgte ihm die Frau.

In der entwendeten Handtasche befanden sich unter anderem Schlüssel, Bankkarten sowie Ausweisdokumente der Geschädigten. Der entstandene Schaden wird auf rund 300,- Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge mit weiteren Trickdiebstählen im Schwalm-Eder-Kreis. In jüngster Zeit kam es unter anderem in Neukirchen und Schwalmstadt sowie in Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) zu ähnlich gelagerten Fällen, bei denen Portemonnaies bzw. Handtaschen entwendet wurden.

Das Täterpärchen im aktuellen Fall wird wie folgt beschrieben:

Frau: augenscheinlich schwanger, südeuropäisch wirkendes Erscheinungsbild, braun-schwarze Haare, trug ein graues, gestreiftes Sommerkleid (Neckholderkleid)

Mann: südeuropäisch wirkendes Erscheinungsbild, Drei-Tage-Bart, trug eine helle Jeanshose, eine beige-schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap mit weißem Logo.

Die Kriminalpolizei in Homberg bittet Zeugen, die Hinweise auf das beschriebene Täterpärchen geben können oder am Dienstagmittag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Lebensmittelmarktes in der Grifter Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden. Hinweise zu möglichen Tatzusammenhängen mit ähnlichen Fällen im Schwalm-Eder-Kreis werden ebenfalls entgegengenommen.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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