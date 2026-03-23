PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am frühen Samstagmorgen (21.03.) sprengten bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Schloß Holte-Stukenbrock. Trotz starker Beschädigungen hielt das Gerät dem Sprengversuch stand, so dass die Täter nach derzeitigem Stand keine Beute gemacht haben.

Die Beamten der unweit entfernten Polizeiwache nahmen gegen 04.40 Uhr die Detonation wahr und waren bereits kurze Zeit später am Tatort. Nach vorläufiger Absperrung des Bereichs und anschließender Spurensuche, leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 10:52

    POL-GT: Einfamilienhausbrand in Werther (Westf.)

    Gütersloh (ots) - Werther (Westf.) - Samstagnachmittag (21.03., 17.20 Uhr) brannte es in einem Einfamilienhaus an der Haller Straße. Ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich einer Sauna aus. Zur Brandzeit befanden sich drei Personen in dem Haus. Ein 76-jähriger Bewohner erlitt schwere Verletzungen. Die anderen zwei Personen, eine 43-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann, wurden vorsorglich ebenfalls behandelt. ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 16:05

    POL-GT: Zwei Zigarettenautomaten gesprengt - trotzdem kein Diebesgut

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (MK) - Trotz starker Beschädigungen hielten zwei Zigarettenautomaten in Harsewinkel, in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.03.), den Sprengversuchen von bislang unbekannten Tätern stand. Um 01.08 Uhr nahmen Zeugen ein erstes Mal ein lautes Knallgeräusch an der Kreuzung Brandenburger Weg/ Ostheide wahr. Um an die Ware oder das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren