Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrkartenautomat am Bahnhof gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am frühen Samstagmorgen (21.03.) sprengten bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof Schloß Holte-Stukenbrock. Trotz starker Beschädigungen hielt das Gerät dem Sprengversuch stand, so dass die Täter nach derzeitigem Stand keine Beute gemacht haben.

Die Beamten der unweit entfernten Polizeiwache nahmen gegen 04.40 Uhr die Detonation wahr und waren bereits kurze Zeit später am Tatort. Nach vorläufiger Absperrung des Bereichs und anschließender Spurensuche, leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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