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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mainz (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es in der Mombacher Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Dabei wurde der Fahrer des E-Scooters leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der E-Scooter-Fahrer den Gehweg vom Westbahnhof kommend in Fahrtrichtung Mombach. Gleichzeitig wollte ein Autofahrer den Parkplatz des Postlagers verlassen und in den fließenden Verkehr einfahren. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst im Bereich des Haltestreifens der Ausfahrt an und fuhr anschließend langsam bis zum Ende der Ausfahrt vor.

Im selben Moment näherte sich der E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg. Es kam zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß verlor der E-Scooter-Fahrer das Gleichgewicht, stürzte und fiel auf die Fahrbahn.

Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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