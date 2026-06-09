POL-PPMZ: E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Mainz (ots)
Am Montagnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es in der Mombacher Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Dabei wurde der Fahrer des E-Scooters leicht verletzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der E-Scooter-Fahrer den Gehweg vom Westbahnhof kommend in Fahrtrichtung Mombach. Gleichzeitig wollte ein Autofahrer den Parkplatz des Postlagers verlassen und in den fließenden Verkehr einfahren. Der Pkw-Fahrer hielt zunächst im Bereich des Haltestreifens der Ausfahrt an und fuhr anschließend langsam bis zum Ende der Ausfahrt vor.
Im selben Moment näherte sich der E-Scooter-Fahrer auf dem Gehweg. Es kam zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Durch den Zusammenstoß verlor der E-Scooter-Fahrer das Gleichgewicht, stürzte und fiel auf die Fahrbahn.
Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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