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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruch in der Mainzer Neustadt

Mainz (ots)

Am Montagvormittag kam es in der Mainzer Neustadt zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Josefsstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend hebelten sie die Tür einer Wohnung auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer.

Im Anschluss verließen die Täter den Tatort unerkannt. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Josefsstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06131/65-33999 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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