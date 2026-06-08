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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mann bedroht Personengruppe mit Messer

Mainz (ots)

Am 06.06.2026, gegen 16:20 Uhr gingen bei der Mainzer Polizei mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten einen Mann, der vor der Malakoff-Passage mit einem großen Messer andere Passanten bedrohen solle.

Mehrere Streifen der Polizei begaben sich umgehend zur Einsatzörtlichkeit und können den Mann in der Malakoff-Passage antreffen. Da zunächst unklar war, ob er noch bewaffnet ist, wurde er unter Vorhalt der Dienstwaffe widerstandslos fixiert.

Das mutmaßlich verwendete Messer konnte wenig später ebenfalls aufgefunden werden.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 22-jährige Mainzer vor der Malakoff-Passage aus bislang unbekannten Gründen mit einer sechsköpfigen Personengruppe in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll er das Messer gezogen und dieses bedrohlich in Richtung der Gruppe gehalten haben, ohne es jedoch einzusetzen.

Im weiteren Verlauf soll eine bislang unbekannte männliche Person aus der Gruppe eine Holzlatte auf den Beschuldigten geworfen haben, welche ihn im Gesicht verletzte. Die Personengruppe entfernte sich anschließend in Richtung Fischtorplatz.

Der verletzte Beschuldigte wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Da sich der Vorfall in einem stark frequentierten Bereich der Mainzer Innenstadt ereignete und zahlreiche Passanten anwesend waren, bittet die Polizei weitere Zeugen, insbesondere Personen aus der beteiligten Gruppe, sich mit der Polizei Mainz in Verbindung zu setzen.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf des Geschehens dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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