Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen stellen Tatverdächtige nach Diebstahl aus unverschlossenem Lkw

Mainz (ots)

Am Samstagvormittag, 06.06.2026, kam es in der Straße "Am Rodelberg" zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug.

Gegen 10:30 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf zwei Jugendliche, die eine Geldbörse aus einem Fahrzeug entwendet haben sollen.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten sowohl die beiden Tatverdächtigen als auch den Geschädigten und mehrere Zeugen vor Ort antreffen. Nach übereinstimmenden Angaben hatten die beiden Jugendlichen eine Brusttasche mit Bargeld aus einem unverschlossenen Lkw entwendet.

Die Tatverdächtigen entnahmen das Bargeld aus der Geldbörse und entsorgten diese anschließend. Dank einer detaillierten Personenbeschreibung durch Zeugen gelang es dem Geschädigten gemeinsam mit einem weiteren Zeugen, die Jugendlichen noch in Tatortnähe anzutreffen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Das entwendete Bargeld konnte vollständig sichergestellt und noch vor dem Eintreffen der Polizei an den Geschädigten zurückgegeben werden.

Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

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