Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brand eines überdachten Lagerplatzes im Gewerbegebiet Gundersheim - Nachlöscharbeiten dauern an

Gundersheim (ots)

Die Feuerwehr befindet sich weiterhin bei dem Brand eines überdachten Lagerplatzes einer Firma im Gewerbegebiet Gundersheim im Einsatz.

In Summe waren rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigen Wirkung. Der Einsatz befindet sich mittlerweile in der Phase der Nachlöscharbeiten. Diese werden voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern.

Die Einsatzstelle bleibt weiterhin großräumig abgesperrt. Die Löschwasserversorgung wird über einen Pendelverkehr sichergestellt.

Zur Information der Bevölkerung wurden Warnungen über MoWaS, sowie Lautsprecherdurchsagen veröffentlicht. Die ausgesprochenen Warnungen für die Gemeinden Westhofen, Hochborn und Monzernheim wurden aufgehoben, die Warnung für den Bereich Gundersheim, sowie die BAB 61 bleiben bestehen.

Die Straßensperrungen der L386, sowie der BAB 61 sind aufgehoben.

Nach aktuellem Kenntnisstand liegen weiterhin keine gesicherten Informationen über Personenschäden oder vor. Betroffene Personen sind derzeit nicht bekannt.

Im Zusammenhang mit dem Einsatz kam es insbesondere im Bereich Westhofen aufgrund des dort stattfindenden Traubenblütenfestes zu verkehrlichen Einschränkungen. Mit diesen ist nicht mehr zu rechnen.

Zur Brandursache, zur Schadenshöhe sowie zum genauen Hergang des Ereignisses können weiterhin keine Angaben gemacht werden. Entsprechende Ermittlungen obliegen den zuständigen Behörden. Es wird um Verständnis gebeten, dass ebenfalls keine Aussagen zu möglichen Verletzungsmustern getroffen werden.

Die Feuerwehr und der Katastrophenschutz bitten die Bevölkerung, sich ausschließlich über die offiziellen Kanäle zu informieren. Bitte verzichten Sie auf Spekulationen und das Verbreiten von Gerüchten oder Falschmeldungen.

Des Weiteren möchten wir die Presse darüber informieren, dass zeitnah eine abschließende Pressemitteilung über das Presseportal veröffentlicht wird. Wir danken für Ihr Verständnis.

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