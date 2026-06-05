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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendliche hantieren mit Messern in der Neustadt

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei über Jugendliche informiert, die sich in der Gärtnergasse mit Messern aufhalten und damit hantieren würden.

Mehrere Streifenbesatzungen fuhren daraufhin die Einsatzörtlichkeit an und konnten die drei Jugendlichen in der Gärtnergasse feststellen. Aufgrund der gemeldeten, möglichen Bewaffnung wurden die Personen unter Vorhalt der polizeilichen Schusswaffe und des Tasers kontrolliert.

Wie sich herausstelle, hatte einer der Jugendlichen zwei verbotene Messer und ein Pfefferspray dabei. Nach den ersten Ermittlungen ist nicht davon auszugehen, dass eine Gefahr von den Jugendlichen ausging.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und der Jugendliche an die Erziehungsberechtigten übergeben. Er hat nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz zu rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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