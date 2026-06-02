Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Taschendiebstähle in der Mainzer Altstadt - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Montag kam es in der Mainzer Altstadt zu zwei Taschendiebstählen. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 12:00 Uhr im Bereich "Am Römerlager". Ein 70-jähriger Mann hielt sich an einer dortigen Bushaltestelle auf, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser zeigte ein Kassenrezept vor und bat um Geld. Nachdem der 70-Jährige die Bitte ablehnte, entfernte sich der Unbekannte in Richtung einer angrenzenden Grünanlage.

Wenig später stellte der Geschädigte fest, dass sein Notizblock aus der Jackentasche entwendet worden war.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170cm groß, schlanke Statur, ca. 35 Jahre alt, südländisch bzw. osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle bis dunkelblonde Haare, Oberlippenbart, helle Jeans, dunkles T-Shirt sowie offene helle Jacke.

Der zweite Fall ereignete sich gegen 16:00 Uhr in der Schusterstraße. Ein 75-jähriger Mann wurde beim Betreten eines Kaufhauses von einem unbekannten Täter angerempelt. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse, die sich zuvor in seiner hinteren Hosentasche befunden hatte.

Nach Zeugenaussagen wird der Tatverdächtige als männlich, schmal gebaut und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Zusammenhänge.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

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