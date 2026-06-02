Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen - Zeugenhinweis stoppt flüchtenden Unfallfahrer: alkoholisiert und kein Führerschein

Mainz (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am gestrigen späten Nachmittag einen betrunkenen Unfallflüchtigen stoppen. Der Fahrer war nicht nur erheblich alkoholisiert, sondern besaß auch keine gültige Fahrerlaubnis.

Gegen 17:30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung während einer Streifenfahrt im Stadtteil Mainz-Finthen von einem Passanten angesprochen. Der Mann machte die Beamten auf einen soeben davonfahrenden, weißen BMW aufmerksam. Nach Angaben des Zeugen hätte der Fahrer kurz zuvor einen Verkehrsunfall verursacht und sei von der Unfallstelle weggefahren

Die Polizisten folgten dem beschriebenen Pkw, konnten diesen im Sertoriusring stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille.

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der BMW-Fahrer zuvor im Sertoriusring unterwegs war und dort beim Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite ein geparktes Auto streifte. Die dokumentierten Unfallspuren an beiden PKW waren deckungsgleich. Statt anzuhalten und den Unfall zu melden, setzte der Fahrer seine Fahrt jedoch unerlaubt fort, bis er von der Streife gestoppt wurde. Den Fahrer erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

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