Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz . Weisenau - Betrug beim Smartphone-Verkauf - Käufer flüchtet mit I-Phone

Mainz (ots)

Am Sonntagabend (31.05.2026) kam es im Heiligkreuzweg zu einem Betrugsdelikt bei einem privaten Online-Verkauf. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Risiken bei Übergaben von Waren und Geld bei Onlinegeschäften. .

Eine Mainzerin hatte zuvor auf einer Onlineplattform ein hochwertiges iPhone 16 Pro Max zum Verkauf inseriert. Über die Chatfunktion der Plattform vereinbarte ein vermeintlicher Käufer mit ihr ein Treffen für den späten Abend im Bereich des Heiligkreuzwegs nahe zur BAB 60.

Bei dem Treffen übergab der bislang unbekannte Täter der Verkäuferin mehrere 50-Euro-Banknoten, während sie ihm das Smartphone aushändigte. Sofort beim Anfassen der Geldscheine bemerkte die Geschädigte jedoch, dass sich das Papier unecht anfühlte. Als sie dies ansprach, ergriff der Täter sofort die Flucht über einen Grünstreifen in Richtung der Autobahn 60. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Situation, als die Geschädigte dem Betrüger hinterherlief, und versuchte sofort zu unterstützen. Der Täter konnte jedoch entkommen. Eine umgehend eingeleitete polizeiliche Nahbereichsfahndung verlief negativ. Das mutmaßliche Falschgeld wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat am Sonntagabend im Bereich des Heiligkreuzwegs oder der Alten Mainzer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Käufer geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131 65-34150 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Präventionshinweis Ihrer Polizei:

Bei Privatverkäufen über Online-Plattformen empfiehlt die Polizei, Übergaben von hochwertigen Gegenständen und Bargeld an belebten, gut beleuchteten und im Idealfall videoüberwachten öffentlichen Plätzen zu vereinbaren. Nutzen Sie bei Bargeldzahlungen die bekannten Sicherheitsmerkmale von Banknoten ("Fühlen-Sehen-Kippen"), bevor Sie die Ware aushändigen. https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/29890-fuehlen-sehen-kippen-so-erkennt-ihr-falschgeld/

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