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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt - Autoschlüssel und Geld beim PKW-Beladen entwendet - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Ein unbekannter Täter haben sich am Wochenende an einem abgestellten Karton bedient und mehrere hundert Euro sowie einen Autoschlüssel entwendet.

Eine Anwohnerin war am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr gerade dabei, diverse Gegenstände aus ihrer Wohnung in ihren am Straßenrand der Großen Bleiche geparkten Pkw zu laden. Hierzu stellte sie eine Kiste, in der sich unter anderem persönliche Habseligkeiten, Briefumschläge und auch ihr Pkw-Schlüssel befanden, vor dem Fahrzeug auf dem Gehweg ab. Als die Frau kurzzeitig in ihre Wohnung zurückkehrte, um weitere Sachen zu holen, nutzte ein bislang unbekannter Täter die kurze Abwesenheit aus.

Bei ihrer Rückkehr musste die Mainzerin feststellen, dass die Kiste durchwühlt und ein Umschlag mit rund mehreren hundert Euro Bargeld sowie der Autoschlüssel gestohlen worden war.

Direkt neben der Kiste stand zu diesem Zeitpunkt ein älterer, unbekannter Mann. Von der Geschädigten auf den Diebstahl angesprochen, stritt dieser die Tat ab, beschuldigte andere Personen, die sich in der Nähe aufhielten und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad, auf dessen Gepäckträger ein auffälliger brauner Lederkoffer angebracht war. Er soll ca. 70 Jahre alt gewesen sein, war duinkel gekleidet und wirkte ungepflegt. Die zwei weitere Personen, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten, wurden von alarmierten Polizeikräften kontrolliert. Bei ihnen konnte kein Diebesgut aufgefunden werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer hat den Vorfall in der Großen Bleiche beobachtet oder kann Hinweise zu dem älteren Mann mit dem auffälligen Fahrrad-Lederkoffer geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Telefonnummer 06131 65-34150 oder per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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