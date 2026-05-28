Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Essenheim (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 23.00 Uhr in Essenheim zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein Fahrzeugführer auf einem Parkplatz beim rückwärts Ausparken ein geparktes Fahrzeug touchierte. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Im weiteren Verlauf fuhr der Mann in einen Einmündungsbereich ein, um nach links abzubiegen. Dabei nahm er die Kurve in einem ungewöhnlich weiten Bogen und steuerte auf ein Eckhaus zu. Kurz vor einer Kollision bremste der Fahrer ab und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand.

Die alarmierten Polizeikräfte trafen den Fahrzeugführer an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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