Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerunfall in Mombach

Mainz (ots)

Gestern Abend gegen 20:30 Uhr kam es "Am Fatzerbrünnchen" zu einem Verkehrsunfall mit einem Roller. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kollidierte ein 61-jähriger ohne Fremdeinwirkung mit dem Betonfuß eines Bauzaunes und kam hierauf zu Fall. Der Mann verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache, insbesondere ob Alkohol oder Betäubungsmittel eine Rolle gespielt haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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