Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche

Mainz (ots)

Am Mittwoch gegen 11:15 Uhr hebelt ein noch unbekannter Täter, sowohl die Haustür, wie auch die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Zörgiebel-Straße auf und durchsucht in der Wohnung diverse Räume und erbeutet Schmuck von noch unbekanntem Wert.

Auch im Nachbaranwesen können durch die Einsatzkräfte an der Haustür frische Hebelmarken festgestellt werden. Scheinbar ist es hierbei jedoch beim Versuch geblieben.

Wenn sie einen Einbruch feststellen, rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort 110!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

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