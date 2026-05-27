Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Passantin gerät mit Fuß unter Bus

Mainz (ots)

Am heutigen Morgen gegen 10:30 Uhr querte eine 35-jährige Passantin vor einem einfahrenden Bus die Quintinstraße in Höhe der Haltestelle Rheingoldhalle. Die Frau kommt ohne Fremdeinwirkung ins Stolpern und gerät hierbei mit einem Fuß unter den Reifen des fahrenden Buses.

Die 35-Jährige wird hierbei schwer am Fuß verletzt und von Passanten betreut bis der Rettungsdienst eintrifft. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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