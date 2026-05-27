Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Mainz-Laubenheim (ots)

Im Laufe des Dienstagvormittags kam es in Mainz-Laubenheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück im Bereich des Riedwegs und verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Anwesen.

Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht und durchwühlt. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Ob etwas entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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