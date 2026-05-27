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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit endet in Polizeigewahrsam

Mainz-Altstadt (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 22:00 Uhr am Gutenbergplatz in der Mainzer Altstadt zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Streitigkeit in einem Restaurant.

Nach Angaben eines Restaurantmitarbeiters hielt sich ein offensichtlich alkoholisierter Mann in den Räumlichkeiten auf und weigerte sich trotz Aufforderung, das Restaurant zu verlassen. Die verständigten Einsatzkräfte trafen den Verantwortlichen vor Ort an.

Dem Mann wurde durch die Polizei ein Platzverweis für den Bereich des Gutenbergplatzes ausgesprochen. Da er diesem trotz mehrfacher Aufforderung zunächst nicht nachkam, wurde ihm die Ingewahrsamnahme angedroht.

Kurze Zeit später kehrte der Mann erneut an die Örtlichkeit zurück und missachtete damit den ausgesprochenen Platzverweis. Zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme wurde er daraufhin in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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