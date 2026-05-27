Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrugsversuch durch falsche Spendensammler

Mainz-Finthen (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Gonsenheimer Straße in Mainz-Finthen zu einem Betrugsversuch durch angebliche Spendensammler.

Ein 67-jähriger Mainzer wollte einen geringen Geldbetrag per Smartphone spenden. Während des Zahlungsvorgangs bemerkte er, dass der Spendensammler offenbar einen deutlich höheren Betrag in das Mobiltelefon eingab und diesen anschließend mit den Fingern verdeckte. Als der Geschädigte dies erkannte, kam es zu einem kurzen Gerangel, woraufhin der Betrüger flüchtete.

Kurz darauf trat ein weiterer Mann an den Geschädigten heran. Auch hierbei kam es zu einem kurzen Gerangel, bevor der zweite Täter ebenfalls flüchtete.

Der Geschädigte blieb unverletzt. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht.

Die erste Person wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 bis 35 Jahre alt - schlanke Statur - etwa 1,80 Meter groß - südländisches Erscheinungsbild - schwarzes T-Shirt mit lila Aufdruck - beige Hose - leichter Oberlippenbart

Die zweite Person wird als kräftiger Mann mit schwarzem T-Shirt, vollem Oberlippenbart und kurzen dunklen Haaren beschrieben.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionstipps der Polizei Mainz:

- Lassen Sie sich nicht ablenken oder unter Druck setzen. - Seien Sie bei spontanen Spendenaufrufen im öffentlichen Raum besonders vorsichtig. - Spenden Sie bevorzugt über offizielle Spendenwege bekannter Organisationen. - Fragen Sie bei Spendensammlungen nach einem Ausweis oder einer Genehmigung. - Brechen Sie den Zahlungsvorgang sofort ab, wenn Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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