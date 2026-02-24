Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht auf der B269n - Polizei sucht nach Zeugen

Saarlouis - Lisdorf (ots)

Am 24.02.2026 gegen 14:30 Uhr kam es auf der B269n im Bereich Industriegebiet Lisdorfer Berg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Unfallbeteiligter soll hierbei fehlerhaft überholt und ein Fahrzeug im Gegenverkehr gestreift haben. Im Anschluss flüchtete der Verkehrsunfallverursacher in Richtung BAB620/Saarlouis. Es soll sich um einen dunklen Kompaktvan gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter Tel.: 06831-9010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell