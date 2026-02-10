Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Friedelsheim) - Einbruch in Einfamilienhaus
BAD DÜRKHEIM (ots)
Im Zeitraum vom 09.02.2026, 08:00 Uhr bis 16:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weingarten in Friedelsheim.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zugang zu dem Anwesen. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt und diverse Schubladen geöffnet. Entwendet wurde eine Schmuckschatulle mit diversem Goldschmuck aus dem Schlafzimmer der Geschädigten.
Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.
Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
