POL-PDNW: (Friedelsheim) - Einbruch in Einfamilienhaus

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 09.02.2026, 08:00 Uhr bis 16:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Weingarten in Friedelsheim.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zugang zu dem Anwesen. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt und diverse Schubladen geöffnet. Entwendet wurde eine Schmuckschatulle mit diversem Goldschmuck aus dem Schlafzimmer der Geschädigten.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

