Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Kontrollen der Mainzer Polizei bei Veranstaltung auf dem Messegelände

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Mainz (ots)

Am Samstagabend führte die Mainzer Polizei An- und Abfahrtskontrollen bei einer Fahrzeugveranstaltung auf dem Hechtsheimer Messegelände durch. Dabei kontrollierten Einsatzkräfte der PI Mainz 3 sowie der Verkehrsdirektion zahlreiche Fahrzeuge. Bei insgesamt 18 Fahrzeugen stellten die Beamten nicht eingetragene Veränderungen fest, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Hierzu zählten unter anderem nicht zulässige Tieferlegungen sowie unzulässige lichttechnische Veränderungen. In 13 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus sprachen die Einsatzkräfte mehr als 30 Verwarnungen aus und leiteten weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die überwiegende Zahl der kontrollierten Fahrzeuge wies jedoch ordnungsgemäß eingetragene technische Veränderungen auf und blieb daher ohne Beanstandung. So auch ein Fahrzeug mit eingebauter Spielekonsole und Monitor, dessen Funktionen der Fahrer den Polizeikräften demonstrierte.

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