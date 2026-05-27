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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Zweiraddiebstähle

Mainz (ots)

Zwischen dem 25.05.2026 und dem 26.05.2026 kam es im Stadtgebiet Mainz zu zwei Diebstählen von Zweirädern.

In der Zeit von Montag, 25.05.2026, 23:35 Uhr, bis Dienstag, 26.05.2026, 17:40 Uhr, wurde in der Wallaustraße eine Vespa entwendet. Der 23-jährige Geschädigte konnte das Fahrzeug später selbst wieder auffinden und an sich nehmen.

Im Zeitraum von Montag, 25.05.2026, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 26.05.2026, 11:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Jakob-Steffan-Straße in Mainz-Gonsenheim ein in einer Tiefgarage abgestelltes und gesichertes Motorrad samt Schloss sowie einen danebenstehenden Wagenheber.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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