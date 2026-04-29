Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

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Dinslaken (ots)

Am heutigen Abend ereignete sich gegen 21:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der Straße "Am Pfauenzehnt". Noch vor Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnten sich die drei Fahrzeuginsassen aus dem jeweiligen Fahrzeug befreien. Aufgrund der Unfallkinematik wurden zwei Patienten durch den Rettungsdienst immobilisiert und die dritte Person wurde medizinisch versorgt. Alle Patienten wurden in die Dinslakener Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr hat den Rettungsdienst unterstützt, den Brandschutz sichergestellt, die Fahrzeugbatterie abgetrennt und die auslaufenden Betriebsmittel abgestreut. Nach etwa einer Stunde konnten die Einheiten Stadtmitte und Hauptwache, sowie der Rettungsdienst zurück zu ihren Standorten. Die Unfallaufnahme durch die Polizei dauert derzeit noch an.

Im Laufe des Tages ist die Feuerwehr vorher bereits zu fünf weiteren Einsätzen ausgerückt. Die ersten beiden Einsätze hat die Lehrfeuerwache eigenständig abgearbeitet. Hier wurde ein Kind aus einer Notlage befreit und ein Kleinbrand gelöscht. Die drei weiteren Einsätze am späten Nachmittag wurden durch das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hautwache abgearbeitet. In allen Fällen unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst.

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