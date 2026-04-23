Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr Dinslaken richtet Trainingslager für Feuerwehrwettkämpfe aus

Dinslaken (ots)

Am kommenden Wochenende (25. und 26. April) veranstalten engagierte Feuerwehrsportler ein intensives Trainingslager auf der Feuer- und Rettungswache in Dinslaken. Ziel der zweitägigen Veranstaltung am Samstag und Sonntag ist die gezielte Vorbereitung auf nationale und internationale Feuerwehrwettkämpfe.

Organisiert wird das Trainingslager von Robin Altbürger, der gemeinsam mit sieben Feuerwehrleuten aus Dinslaken ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt hat. Unterstützung erhalten sie von befreundeten Kameradinnen und Kameraden aus Krefeld, Moers, Essen, Köln und Mönchengladbach, die ebenfalls teilnehmen werden.

Im Fokus des Trainings stehen neben der Verbesserung der allgemeinen Grundkondition auch intensive Krafteinheiten. Darüber hinaus werden wettkampfspezifische Disziplinen trainiert, wie sie unter anderem bei Formaten wie der FireFit, der Firefighter Challenge oder dem Toughest Firefighter Alive (TFA) gefordert sind. Diese anspruchsvollen Wettkämpfe verlangen den Teilnehmenden sowohl körperlich als auch mental Höchstleistungen ab. Überdies kommt der Feuerwehrsport auch realen Feuerwehreinsätzen zu Gute. Nicht nur die Fitness, sondern auch geübte Handgriffe sorgen für Routine und geben Sicherheit.

Altbürger fasst zusammen: "Das Trainingslager steht somit nicht nur im Zeichen der sportlichen Weiterentwicklung, sondern sorgt auch für die kameradschaftlichen Vernetzung über Stadtgrenzen hinweg."

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