POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 76-Jährigen
Bingen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von Mittwoch, 27.05.2026, 05:15 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131675/6282383. Der am 27.05.2026 als vermisst gemeldete 76-Jährige konnte wohlbehalten in Ingelheim am Rhein angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das ggf. veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
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