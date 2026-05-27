POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 76-Jährigen

Mainz (ots) - Zwischen dem 25.05.2026 und dem 26.05.2026 kam es im Stadtgebiet Mainz zu zwei Diebstählen von Zweirädern. In der Zeit von Montag, 25.05.2026, 23:35 Uhr, bis Dienstag, 26.05.2026, 17:40 Uhr, wurde in der Wallaustraße eine Vespa entwendet. Der 23-jährige Geschädigte konnte das Fahrzeug später selbst wieder auffinden und an sich nehmen. Im Zeitraum von Montag, 25.05.2026, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 26.05.2026, 11:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ...

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