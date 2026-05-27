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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 76-Jährigen

Bingen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von Mittwoch, 27.05.2026, 05:15 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131675/6282383. Der am 27.05.2026 als vermisst gemeldete 76-Jährige konnte wohlbehalten in Ingelheim am Rhein angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das ggf. veröffentlichte Bild der vermissten Person zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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