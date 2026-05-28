Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl einer Goldhalskette durch Trickbetrug

Mainz (ots)

Am 27.05.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde eine 81-jährige Mainzerin in der Bürgermeister-Alexander-Straße Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Geschädigte lief auf dem Gehweg, als ein grauer Pkw mit zwei bislang unbekannten Personen neben ihr anhielt. Die Beifahrerin sprach die Seniorin aus dem Fahrzeug heraus an. Da diese die Frau akustisch nicht verstehen konnte, beugte sie sich mit dem Oberkörper durch das geöffnete Beifahrerfenster.

In diesem Moment legte die unbekannte Täterin der Geschädigten eine Schmuckkette um den Hals. Dabei gelang es ihr unbemerkt, die von der Seniorin getragene Goldhalskette zu entwenden. Anschließend versuchte die Täterin zudem, der Geschädigten einen Armreif anzulegen, und forderte hierfür Geld. Die 81-Jährige lehnte dies jedoch ab.

Daraufhin entfernten sich die beiden unbekannten Personen mit ihrem grauen Fahrzeug in Richtung der nahegelegenen Autobahnauffahrt.

Erst etwa zehn Minuten später bemerkte die Geschädigte in ihrer Wohnung das Fehlen ihrer Goldhalskette und verständigte umgehend die Polizei.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, sich von unbekannten Personen auf diese Weise in ein Gespräch verwickeln zu lassen oder körperliche Nähe zuzulassen. Insbesondere ältere Menschen werden häufig gezielt von Trickdieben angesprochen. Seien Sie misstrauisch und verständigen Sie im Verdachtsfall umgehend die Polizei.

Zeugen, die im Bereich der Bürgermeister-Alexander-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem grauen Fahrzeug beziehungsweise den Insassen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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