PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl einer Goldhalskette durch Trickbetrug

Mainz (ots)

Am 27.05.2026, gegen 11:00 Uhr, wurde eine 81-jährige Mainzerin in der Bürgermeister-Alexander-Straße Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Geschädigte lief auf dem Gehweg, als ein grauer Pkw mit zwei bislang unbekannten Personen neben ihr anhielt. Die Beifahrerin sprach die Seniorin aus dem Fahrzeug heraus an. Da diese die Frau akustisch nicht verstehen konnte, beugte sie sich mit dem Oberkörper durch das geöffnete Beifahrerfenster.

In diesem Moment legte die unbekannte Täterin der Geschädigten eine Schmuckkette um den Hals. Dabei gelang es ihr unbemerkt, die von der Seniorin getragene Goldhalskette zu entwenden. Anschließend versuchte die Täterin zudem, der Geschädigten einen Armreif anzulegen, und forderte hierfür Geld. Die 81-Jährige lehnte dies jedoch ab.

Daraufhin entfernten sich die beiden unbekannten Personen mit ihrem grauen Fahrzeug in Richtung der nahegelegenen Autobahnauffahrt.

Erst etwa zehn Minuten später bemerkte die Geschädigte in ihrer Wohnung das Fehlen ihrer Goldhalskette und verständigte umgehend die Polizei.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, sich von unbekannten Personen auf diese Weise in ein Gespräch verwickeln zu lassen oder körperliche Nähe zuzulassen. Insbesondere ältere Menschen werden häufig gezielt von Trickdieben angesprochen. Seien Sie misstrauisch und verständigen Sie im Verdachtsfall umgehend die Polizei.

Zeugen, die im Bereich der Bürgermeister-Alexander-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem grauen Fahrzeug beziehungsweise den Insassen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 17:44

    POL-PPMZ: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 76-Jährigen

    Bingen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung von Mittwoch, 27.05.2026, 05:15 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/131675/6282383. Der am 27.05.2026 als vermisst gemeldete 76-Jährige konnte wohlbehalten in Ingelheim am Rhein angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das ggf. veröffentlichte Bild der vermissten ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 14:03

    POL-PPMZ: Passantin gerät mit Fuß unter Bus

    Mainz (ots) - Am heutigen Morgen gegen 10:30 Uhr querte eine 35-jährige Passantin vor einem einfahrenden Bus die Quintinstraße in Höhe der Haltestelle Rheingoldhalle. Die Frau kommt ohne Fremdeinwirkung ins Stolpern und gerät hierbei mit einem Fuß unter den Reifen des fahrenden Buses. Die 35-Jährige wird hierbei schwer am Fuß verletzt und von Passanten betreut bis der Rettungsdienst eintrifft. Sie wurde daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren