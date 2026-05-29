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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verdächtige Personen an Haustür - Warnung vor möglichem Ausspähen

Mainz (ots)

Am Mittwoch, den 28.05.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es Am Fort Zahlbach
zu einem verdächtigen Vorfall an der Haustür eines älteren Ehepaares.

Nach Angaben der Senioren klingelten zwei bislang unbekannte Frauen 
an der Haustür und gaben an, aufgrund einer Diabetes-Erkrankung 
dringend Wasser und Zucker zu benötigen. Das Ehepaar fühlte sich 
überrumpelt und ließ die beiden Frauen daraufhin in die Wohnung.

Innerhalb der Wohnung verhielten sich die beiden Besucherinnen 
auffällig aufdringlich und hielten sich in mehreren Räumen auf. Zudem
erklärten sie, eine Nachbarin aufsuchen zu wollen, um dort Geld 
abzugeben. Nach Angaben der Bewohner sei diese Nachbarin jedoch 
derzeit verreist.

Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit nicht ausgeschlossen werden,
dass es sich um einen Versuch des Auskundschaftens von 
Wohnverhältnissen gehandelt haben könnte. Oftmals versuchen der oder 
die Täter die Anwohner abzulenken, während weitere Täter das Haus 
durchsuchen.

Die beiden unbekannten Frauen wurden wie folgt beschrieben:

-	ca. 40 bis 45 Jahre alt 
-	etwa 165 cm groß 
-	sehr korpulente Statur 
-	osteuropäisches Erscheinungsbild / osteuropäischer Akzent 
-	ältere bzw. abgetragene Kleidung 
-	dunkle Jacke 
-	Rock 

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei unbekannten 
Personen an der Haustür besondere Vorsicht walten zu lassen. Lassen 
Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung und verständigen Sie bei 
verdächtigen Sachverhalten umgehend über den Notruf 110 die Polizei.
Zeugen, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall verdächtige
Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der 
Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in 
Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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