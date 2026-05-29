Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verdächtige Personen an Haustür - Warnung vor möglichem Ausspähen

Mainz (ots)

Am Mittwoch, den 28.05.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es Am Fort Zahlbach zu einem verdächtigen Vorfall an der Haustür eines älteren Ehepaares. Nach Angaben der Senioren klingelten zwei bislang unbekannte Frauen an der Haustür und gaben an, aufgrund einer Diabetes-Erkrankung dringend Wasser und Zucker zu benötigen. Das Ehepaar fühlte sich überrumpelt und ließ die beiden Frauen daraufhin in die Wohnung. Innerhalb der Wohnung verhielten sich die beiden Besucherinnen auffällig aufdringlich und hielten sich in mehreren Räumen auf. Zudem erklärten sie, eine Nachbarin aufsuchen zu wollen, um dort Geld abzugeben. Nach Angaben der Bewohner sei diese Nachbarin jedoch derzeit verreist. Aufgrund der Gesamtumstände kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Versuch des Auskundschaftens von Wohnverhältnissen gehandelt haben könnte. Oftmals versuchen der oder die Täter die Anwohner abzulenken, während weitere Täter das Haus durchsuchen. Die beiden unbekannten Frauen wurden wie folgt beschrieben: - ca. 40 bis 45 Jahre alt - etwa 165 cm groß - sehr korpulente Statur - osteuropäisches Erscheinungsbild / osteuropäischer Akzent - ältere bzw. abgetragene Kleidung - dunkle Jacke - Rock Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei unbekannten Personen an der Haustür besondere Vorsicht walten zu lassen. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung und verständigen Sie bei verdächtigen Sachverhalten umgehend über den Notruf 110 die Polizei. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen

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