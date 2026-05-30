POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und PKW
Mainz (ots)
Am 30.05.2026 kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Alicenbrücke/Binger Straße. Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Fußgänger wurde hierbei verletzt, der Verletzungsgrad ist aktuell noch unbekannt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich des ÖPNV. Zeugen des Unfalles können sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 melden (06131 6534150).
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55116 Mainz
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