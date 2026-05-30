POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und PKW

Mainz (ots) - Gestern Abend gegen 20:30 Uhr kam es "Am Fatzerbrünnchen" zu einem Verkehrsunfall mit einem Roller. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kollidierte ein 61-jähriger ohne Fremdeinwirkung mit dem Betonfuß eines Bauzaunes und kam hierauf zu Fall. Der Mann verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache, insbesondere ob Alkohol oder Betäubungsmittel eine Rolle gespielt haben, ist noch Gegenstand der ...

mehr