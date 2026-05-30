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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und PKW

Mainz (ots)

Am 30.05.2026 kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Alicenbrücke/Binger Straße. Hier kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Der Fußgänger wurde hierbei verletzt, der Verletzungsgrad ist aktuell noch unbekannt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich des ÖPNV. Zeugen des Unfalles können sich bei der Polizeiinspektion Mainz 1 melden (06131 6534150).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiinspektion Mainz 1
Weißliliengasse 12
55116 Mainz
Tel. 06131 6534150

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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