Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raub im Mainzer Volkspark - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots)

Bereits am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Raub im Bereich des Mainzer Volksparks.

Ein 18-jähriger Mann besuchte eine Feier nahe der öffentlichen Toiletten im Volkspark. Im Verlauf des Abends erschien er mit deutlichen Verletzungen im Gesicht bei der Gastgeberin der Veranstaltung. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Geschädigte noch angeben, von mehreren Personen zusammengeschlagen worden zu sein. Zudem fehlte anschließend sein Mobiltelefon.

Im weiteren Verlauf verschlechterte sich das Erinnerungsvermögen des 18-Jährigen zunehmend. Aufgrund einer erlittenen Gehirnerschütterung sowie einer Amnesie musste er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden.

Sein Mobiltelefon konnte später in einem Gebüsch an der Straße "Unterer Michelsberg" geortet und aufgefunden werden. Es ist nicht auszuschließen, dass ihm dieses durch die unbekannten Täter entwendet wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die am Samstagabend zwischen 23:30 Uhr und 02:15 Uhr im Bereich des Volksparks oder "Unterer Michelsberg" verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861044 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pdmainz.hdr@polizei.rlp.de übermittelt werden.

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