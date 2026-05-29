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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aufmerksamer Bankmitarbeiter verhindert Vermögensschaden

Grünstadt (ots)

Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hat am Donnerstag, 28.05.2026, in Grünstadt einen erheblichen Vermögensschaden von einem 68 jährigen Mann abgewendet. Der Mitarbeiter hatte bereits am Vortag die Kriminalpolizei Neustadt informiert, nachdem ihm die Bestellung von Gold im fünfstelligen Wert durch den Kunden verdächtig vorkam. Die Ermittlungen ergaben, dass unbekannte Täter den Senior unter dem Vorwand eines familiären medizinischen Notfalls zur Übergabe einer hohen Geldsumme drängen wollten. Für die Abholung des Goldes war ein Treffpunkt vereinbart worden. Polizeibeamte begleiteten den Geschädigten zum vereinbarten Ort und konnten dort einen 46 jährigen Tatverdächtigen feststellen und identifizieren. Der Mann war bereits zuvor mit ähnlichen Betrugsmaschen aufgefallen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen

Rückfragen bitte an:

Kriminalispektion Neustadt/Weinstraße
Baßler, KHK`in
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: kineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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