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POL-PPMZ: Mainz - Alzey - Polizeiinspektion Alzey unter neuer Leitung

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Mainz (ots)

Erster Polizeihauptkommissar Hans-Guenther Nagel nach neun Jahren als Dienststellenleiter in den Ruhestand verabschiedet - EPHK Thomas Sinner übernimmt die Nachfolge.

Ein bedeutsamer Tag für die polizeiliche Kontinuität in Rheinhessen: Nach 42 erfolgreichen Dienstjahren bei der Polizei Rheinland-Pfalz, davon neun Jahre als Leiter der Polizeiinspektion (PI) Alzey, wurde der Erste Polizeihauptkommissar Hans-Guenther Nagel im feierlichen Rahmen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im Ratssaal der Kreisverwaltung Alzey-Worms übergab er die Dienstgeschäfte offiziell an seinen Nachfolger, den erfahrenen Polizisten Thomas Sinner.

Der feierliche Amtswechsel fand im Beisein zahlreicher geladener Gäste aus Politik, Justiz und der Blaulichtfamilie statt. Polizeipräsident Reiner Hamm würdigte in seiner Festansprache die außergewöhnliche Stabilität der Alzeyer Dienststelle, die in den vergangenen 30 Jahren lediglich drei Dienststellenleiter verzeichnete. "Diese bemerkenswerte Kontinuität in der Führung einer Inspektion sucht in ganz Rheinland-Pfalz ihresgleichen", betonte Hamm. Polizeipräsident Reiner Hamm fand klare Worte der Anerkennung für den scheidenden Dienststellenleiter: "Hans-Guenther Nagel hat die Polizeiinspektion Alzey über fast ein Jahrzehnt hinweg mit herausragendem Engagement, fachlicher Exzellenz und tiefer Menschlichkeit geprägt. Er war für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die politischen Mandatsträger das verlässliche Gesicht der Polizei in Alzey. Für seine hervorragende Arbeit im Dienste der Sicherheit und für das stets vertrauensvolle Miteinander spreche ich ihm meinen tiefsten Dank und meinen höchsten Respekt aus."

Auch Landrat Heiko Sippel und Alzeys Bürgermeister Steffen Jung schlossen sich den Dankesworten an und hoben Nagels Besonnenheit und Souveränität hervor, die er unter anderem im Krisenstab während der Corona-Pandemie sowie bei der Absicherung von hochrangigen Staatsbesuchen eindrucksvoll unter Beweis gestellt hatte.

Der 62-jährige Nagel blickt auf eine bewegte Dienstzeit zurück, in der er unter anderem die anspruchsvollen Einsatzplanungen für die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit (2001 und 2017) sowie den Besuch des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush im Jahr 2005 leitete. Zum Abschied fand der Westhofener sichtlich bewegte Worte des Dankes: "Die Arbeit im Dienste der Allgemeinheit war mir stets eine Herzensangelegenheit. Was mich jedoch am meisten geprägt hat und was ich als größten Schatz mitnehme, sind die vielen wertvollen Kontakte. Ich verabschiede mich mit dem guten Gefühl, die Erinnerungen an viele schöne Begegnungen mit tollen Menschen mit in meinen Ruhestand zu nehmen."

Stärkung des Bürgervertrauens im Fokus des Nachfolgers Mit dem Wechsel übernimmt der im Kreis Alzey-Worms wohnhafte Thomas Sinner die Leitung der Dienststelle. Sinner, der bereits mehrere Jahre eine Polizeiinspektion in Mainz leitete, betonte in seiner Antrittsrede, dass er den eingeschlagenen Weg der Verlässlichkeit fortführen und gleichzeitig moderne Akzente setzen wolle. Insbesondere in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen gelte es, eine offene Kommunikationskultur zu pflegen sowie das Vertrauen der Bevölkerung in den demokratischen Rechtsstaat nachhaltig zu stärken.

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