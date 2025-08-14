Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Feuer in Lebensmittelproduktionsanlage beschäftigt Feuerwehr und THW in Elmshorn

Pinneberg (ots)

Mittwoch, 13. August 2025, 23.34 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Westerstraße +++ Einsatz: FEU G ( Feuer, größer Standard)

Seit 23.30 Uhr brennt es in einem Lebensmittel verarbeitenden Betrieb in der Elmshorner Westerstraße.

Mitarbeitende der Produktion bemerkten offene Flammen. Gleichzeitig hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr wurde daraufhin sofort mit dem Stichwort "Feuer, größer Standard" alarmiert.

Die ersten eingesetzten Kräfte um Zugführer und Einsatzleiter Detlef Hartwich begannen mit der Brandbekämpfung. Dafür musste der Brand allerdings erst in der komplexen Produktionsanlage lokalisiert werden.

Nachdem die Feuerwehr gemeinsam mit dem Betriebspersonal verschiedene Teile der Anlage abgesucht und ausgeschaltet hatte, konnte gegen 1.00 Uhr mit der konkreten Brandbekämpfung begonnen werden. Um den Brandherd weiter zu lokalisieren, mussten die Einsatzkräfte im weiteren Einsatzverlauf verschiedene Teile der Anlage öffnen.

Der Schwerpunkt liegt darin, eine Brandausbreitung zu verhindern, weswegen die Feuerwehr äußerst vorsichtig in der Anlage vorgeht. Da sämtliche Arbeiten nur unter Atemschutz durchgeführt werden können, sind aktuell bereits über 10 Trupps mit jeweils zwei Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vorgegangen. Um genügend Atemschutzgeräteträger an der Einsatzstelle zu haben, sind die Feuerwehren Klein Nordende und Pinneberg mit entsprechendem Personal angefordert worden.

Um das Brandgut durch ein Fenster aus dem Gebäude zu befördern, ist ebenfalls ein Teleskoplader vom THW an der Einsatzstelle.

Vom Betriebspersonal wurde keine Person verletzt. Eine Einsatzkraft klagte zwischenzeitlich über Kreislaufbeschwerden, konnte aber an der Einsatzstelle verbleiben.

Der Einsatz wird sich noch in die späteren Morgenstunden ziehen.

Zur Schadenhöhe und Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

