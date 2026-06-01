Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mit 1,67 Promille gegen Hauseingangstor - Zeuge stoppt Unfallflüchtigen

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 02:00 Uhr in Mainz-Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein 31-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Straße "An der Ochsenwiese" in Richtung Koblenzer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Eingangstor eines Einfamilienhauses.

Nach dem Unfall verließ der Fahrer sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß über eine Grünfläche. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei im Blick behalten. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Flüchtigen schließlich vorläufig fest.

Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen den 31-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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