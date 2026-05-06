Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Festwochenende 125 Jahre Einheit Alpen

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Alpen (ots)

Bei der Einheit Alpen gab es in den vergangenen Tagen viel zu feiern. Anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums lud die Feuerwehr zu mehreren Veranstaltungen rund um das erste Maiwochenende ein.

Los ging es am Donnerstag mit dem Tanz in den Mai, der traditionell alle zwei Jahre von der Einheit Alpen ausgerichtet wird. Bei bestem Wetter füllten sich die Fahrzeughalle und der Hinterhof schnell mit gut gelaunten und feierfreudigen Gästen. Wie bereits vor zwei Jahren war der Abend ein voller Erfolg, und Gäste aller Altersklassen verbrachten gemeinsam einen schönen Abend.

Am Samstag folgten direkt zwei Termine. Zunächst diente das Gerätehaus an der Von-Dornik-Straße als Standort für die diesjährige Delegiertenversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes. Hierzu waren Vertreter aller im Kreis Wesel ansässigen Feuerwehren anwesend. Nachdem die Versammlung beendet war, folgte um 13 Uhr der offizielle Festakt zum 125-jährigen Jubiläum der Einheit Alpen. Neben Ehrengast Landrat Ingo Brohl, waren Bürgermeister Ludger Staymann, Bundestagsabgeordneter Sascha van Beek, Kreisbrandmeister Markus Janßen, Pastor Dietmar Heshe und Pfarrer Florian Specht, sowie Vertreter der befreundeten Feuerwehren Rheinberg, Sonsbeck und Xanten, sowie Vertreter der Alpener Vereine, des Deutschen Roten Kreuzes und der örtlichen Parteien anwesend. Für die musikalische Begleitung der Veranstaltung sorgte der Männergesangsverein Martonair.

Am Sonntag folgte der Tag der offenen Tore, bei dem die Feuerwehr Alpen zu einem Blick hinter die Kulissen einlud. Neben der Möglichkeit, sich das Gerätehaus und die Fahrzeuge anzuschauen, standen vor allem die kleinen Gäste im Fokus. Mit mehreren Hüpfburgen, diversen Spielzeugen, Wasserspielen, Ständen zum Kinderschminken und T-Shirt-Bemalen war für jedes Kind etwas dabei, sodass der Tag in schöner Erinnerung bleiben wird. Das Highlight des Tages waren zwei realitätsnahe Feuerwehrübungen. Zunächst wurde ein Verkehrsunfall mit einem Straßenbaum simuliert. Dazu wurde ein Auto aus etwa zehn Metern Höhe mittels Kran auf einen Baumstamm fallen gelassen. Anschließend führte die Einheit Veen eine technische Rettung einer im Fahrzeug eingeklemmten Person - in diesem Fall eine Übungspuppe - durch. Die zweite Vorführung übernahm der Feuerwehrnachwuchs. Die Jugendfeuerwehr löschte ein in Brand geratenes Holzhaus. Unter Einsatz von drei Strahlrohren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dies hat gezeigt, dass auch die Jugend ihr Handwerk versteht und bereit ist, in die Fußstapfen der Älteren zu treten.

Abgerundet wurde das Jubiläumswochenende durch zahlreiche gute Gespräche, Begegnungen und das spürbare Gemeinschaftsgefühl zwischen Feuerwehr, Bürgerinnen und Bürgern sowie den befreundeten Organisationen. Die Einheit Alpen kann mit Stolz auf 125 Jahre Engagement, Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft zurückblicken. Gleichzeitig richtet sich der Blick nach vorn - mit der Gewissheit, auch in Zukunft eine verlässliche Stütze für die Sicherheit und das Miteinander in der Gemeinde zu sein.

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