Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes nach Fluchtversuch

Mainz (ots)

Im Rahmen der Vollstreckung eines Haftbefehls sollte am 02.06.26 gegen 11:30 Uhr ein Mann im Stadtgebiet Mainz festgenommen werden. Als die Kräfte der Kriminalpolizei den Gesuchten kontrollieren wollten, entzog er sich der Maßnahme zunächst durch Flucht mit einem E-Scooter.

Der 32-jährige Mainzer fuhr von der Binger Straße über die Kaiserstraße, Bahnhofstraße und Bonifaziusstraße bis in die Rhabanusstraße. Während seiner Flucht wechselte der Gesuchte mehrfach zwischen Fahrbahn und Gehweg und setzte seine Fahrt zeitweise im Bereich von Passanten sowie im fließenden Verkehr fort.

In der Rhabanusstraße gelang es den Einsatzkräften, den Mann unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn zu überholen und den Weg zu versperren. Daraufhin setzte dieser seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte eingeholt, überwältigt und gefesselt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden zudem geringe Mengen mutmaßlicher Betäubungsmittel sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte ebenfalls positiv. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur Vollstreckung des bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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