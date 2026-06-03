Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es in der Mainzer Oberstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 68-Jährige mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Pariser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Bushaltestelle "Pariser Tor" soll plötzlich eine bislang unbekannte Person vor das Fahrrad des Mannes gelaufen sein. Dabei sei die Person am Lenker des Fahrrads hängen geblieben, wodurch der 68-Jährige zu Fall gekommen sei.

Die unbekannte Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Aufgrund eines durch den Sturz verursachten kurzzeitigen Gedächtnisverlustes kann der 68-Jährige keine nähere Beschreibung der Person abgeben.

Der Fahrradfahrer erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie mehrere Schürfwunden. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zu der bislang unbekannten Person geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können zudem per E-Mail an pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell