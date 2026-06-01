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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 12-Jährige mit Amphetamin erwischt

Ebersbach / Sa. (ots)

29.05.2026 | 15:30 Uhr | Ebersbach
30.05.2026 | 09:05 Uhr | Ebersbach

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen der Grenzkontrollen in Ebersbach drei Drogenfunde verzeichnet.

Am 29. Mai 2026 reisten ein 16-jähriger Pole und eine 12-jährige Ukrainerin mit einem Linienbus aus dem tschechischen Rumburk kommend nach Deutschland ein. Die Beamten kontrollierten die Busreisenden um 15:30 Uhr in der Ebersbacher Bahnhofstraße. Bei dem Polen wurden 0,3 Gramm und bei der Ukrainerin 1,05 Gramm Amphetamine aufgefunden. Eine labortechnische Untersuchung wird ergeben, ob es sich um Crystal handelt. Diese Droge kann bereits bei Erstkonsum abhängig machen und ist für den schnellen Verfall von Körper und Geist bekannt. Umso tragischer, dass bereits ein 12-jähriges Mädchen Kontakt zu dieser Droge hat.

Am Folgetag kontrollierten die Bundespolizisten an gleicher Stelle um 09:05 Uhr einen 23-jährigen Italiener, der zu Fuß eingereist ist. In seinem Rucksack hatte der Mann insgesamt etwa 2,7 Gramm Marihuana dabei, das trotz Legalisierung im Inland nicht aus dem Ausland mitgebracht werden darf.

Die Drogen wurden beschlagnahmt, Strafanzeigen geschrieben und die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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