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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: *Gemeinsame Pressemeldung von Feuerwehr und Polizei* Brand einer Lagerhalle im Gewerbegebiet Gundersheim - Feuerwehreinsatz läuft

Gundersheim (ots)

Die Feuerwehr wurde heute um 16:15 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle der Firma Remondis im Gewerbegebiet Gundersheim alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Derzeit befinden sich rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Unmittelbar nach dem Eintreffen wurden Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Einsatzstelle wurde großräumig abgesperrt. Aufgrund einer eingeschränkten örtlichen Wasserversorgung erfolgt die Löschwasserversorgung über eine lange Wegstrecke.

Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine verletzten Personen.

Für die Bevölkerung wurden Warninformationen über Warnapps veröffentlicht. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich der Einsatzstelle weiträumig zu meiden und den Einsatzkräften ausreichend Raum für ihre Maßnahmen zu geben.

Zur Brandursache, zur Schadenshöhe sowie zum genauen Hergang des Ereignisses können derzeit keine Angaben gemacht werden. Entsprechende Ermittlungen obliegen den zuständigen Behörden. Es wird um Verständnis gebeten, dass ebenfalls keine Aussagen zu möglichen Verletzungsmustern getroffen werden.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Polizei die angrenzende Landstraße kurzzeitig sperren.

Die Feuerwehr und der Katastrophenschutz bitten die Bevölkerung, sich ausschließlich über die offiziellen Kanäle zu informieren. Bitte verzichten Sie auf Spekulationen und das Verbreiten von Gerüchten oder Falschmeldungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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