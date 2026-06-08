Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Laden und Wohnung

Mainz und Ingelheim (ots)

Zwischen dem 3. und 6. Juni verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "An den Fuchslöchern" im Mainzer Stadtteil Gonsenheim. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie ein Kelleroberlicht auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten gewaltsam einen Tresor. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Art und Höhe des Diebesguts sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni versuchten Unbekannte gegen Mitternacht, die Tür eines Fahrradgeschäfts in der Mainzer Holzstraße aufzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte, jedoch wurde die Tür erheblich beschädigt.

Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Weingut in der Bürgermeister-Bauer-Straße in Ingelheim. Die Täter versuchten zunächst erfolglos, ein Fenster aufzuhebeln. Auf bislang ungeklärte Weise gelangten sie dennoch in das Gebäude und entwendeten Bargeld.

Wenn sie einen Einbruch feststellen, rufen sie nicht erst Freunde, Verwandte oder ihren Vermieter an, wählen sie sofort 110!

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

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