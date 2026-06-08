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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taxifahrer bei Streit verletzt

Mainz (ots)

Am Freitagmorgen, 05.06.2026, kam es in der Boppstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast.

Nach bisherigen Erkenntnissen beförderte ein Taxifahrer den Fahrgast vom Mainzer Hauptbahnhof in Richtung Mainz-Mombach. Während der Fahrt teilte der Fahrgast dem Fahrer mit, dass er über kein Geld zur Bezahlung der Taxifahrt verfüge. Hierdurch entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf spuckte der Fahrgast in das Taxi und stieg anschließend aus dem Fahrzeug aus. Neben der Beifahrertür schlug er gegen das Fahrzeug und spuckte erneut durch ein geöffnetes Fenster in den Innenraum.

Als der Fahrgast zur Fahrerseite lief, stieg der Taxifahrer aus seinem Fahrzeug aus und hielt den Mann fest. Daraufhin schlug der Fahrgast dem Taxifahrer ins Gesicht, wobei dieser verletzt wurde.

Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Der verletzte Taxifahrer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 28-jährigen Mainzer wurde entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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