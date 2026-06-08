Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigungen in Nieder-Olm - Polizei sucht Zeugen

Nieer-Olm (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 04.06.2026, auf Freitag, 05.06.2026, kam es in Nieder-Olm zu mehreren Sachbeschädigungen, die möglicherweise miteinander in Zusammenhang stehen.

Gegen 23:25 Uhr meldete ein Anwohner der Ludwig-Eckes-Allee einen lauten Knall aus Richtung einer Bushaltestelle. Zudem beobachtete er sechs Jugendliche auf insgesamt drei E-Scootern, die sich im Bereich eines geparkten Pkw aufhielten. Die eingesetzten Polizeikräfte stellten an der Bushaltestelle fest, dass eine Scheibe offenbar durch einen Steinwurf beschädigt worden war. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Am Freitagmorgen wurde der Polizei eine weitere Sachbeschädigung gemeldet. In der Oppenheimer Straße war die Frontscheibe eines geparkten Pkw beschädigt worden. Vor Ort konnten auf und neben dem Fahrzeug Scherben einer Glasbierflasche festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Flasche als Tatmittel verwendet worden sein. An der Frontscheibe entstand ein etwa 30 Zentimeter langer Riss.

Darüber hinaus wurde eine weitere Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Karl-Sieben-Straße bekannt. Hier war die Heckscheibe des Fahrzeugs beschädigt worden. Im Fahrzeuginnenraum fanden die eingesetzten Beamten erneut eine Glasbierflasche, die als mögliches Tatmittel sichergestellt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Zeugenhinweise auf eine Gruppe von etwa fünf bis sechs dunkel gekleideten Jugendlichen, die sich im mutmaßlichen Tatzeitraum in der Karl-Sieben-Straße aufgehalten haben sollen.

Die Polizei prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige relevante Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer 06131/65-4310 oder per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de entgegen.

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