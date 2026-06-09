PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgängerin bei Straßenbahnunfall verletzt

Mainz-Lerchenberg (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr kam es im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Hindemithstraße in Mainz-Lerchenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 46-jährige Fußgängerin, den Fußgängerüberweg an der Haltestelle Hindemithstraße zu überqueren. Hierzu betrat sie den Überweg, obwohl die dortige Fußgängerampel Rotlicht zeigte. Zeitgleich näherte sich eine Straßenbahn dem Bahnübergang und erfasste die Mainzerin.

Durch die Kollision geriet die Fußgängerin mit einem Bein unter die Straßenbahn und wurde mehrere Meter mitgeschleift, bevor die Bahn zum Stillstand kam. Sie erlitt Frakturen im Gesichtsbereich und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in die Universitätsmedizin Mainz gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mann bedroht Personengruppe mit Messer

    Mainz (ots) - Am 06.06.2026, gegen 16:20 Uhr gingen bei der Mainzer Polizei mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten einen Mann, der vor der Malakoff-Passage mit einem großen Messer andere Passanten bedrohen solle. Mehrere Streifen der Polizei begaben sich umgehend zur Einsatzörtlichkeit und können den Mann in der Malakoff-Passage antreffen. Da zunächst unklar war, ob er noch bewaffnet ist, wurde er unter Vorhalt der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Taxifahrer bei Streit verletzt

    Mainz (ots) - Am Freitagmorgen, 05.06.2026, kam es in der Boppstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast. Nach bisherigen Erkenntnissen beförderte ein Taxifahrer den Fahrgast vom Mainzer Hauptbahnhof in Richtung Mainz-Mombach. Während der Fahrt teilte der Fahrgast dem Fahrer mit, dass er über kein Geld zur Bezahlung der Taxifahrt verfüge. Hierdurch entwickelte sich ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Zeugen stellen Tatverdächtige nach Diebstahl aus unverschlossenem Lkw

    Mainz (ots) - Am Samstagvormittag, 06.06.2026, kam es in der Straße "Am Rodelberg" zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug. Gegen 10:30 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf zwei Jugendliche, die eine Geldbörse aus einem Fahrzeug entwendet haben sollen. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten sowohl die beiden Tatverdächtigen als auch den Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren