Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgängerin bei Straßenbahnunfall verletzt

Mainz-Lerchenberg (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:45 Uhr kam es im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Hindemithstraße in Mainz-Lerchenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beabsichtigte eine 46-jährige Fußgängerin, den Fußgängerüberweg an der Haltestelle Hindemithstraße zu überqueren. Hierzu betrat sie den Überweg, obwohl die dortige Fußgängerampel Rotlicht zeigte. Zeitgleich näherte sich eine Straßenbahn dem Bahnübergang und erfasste die Mainzerin.

Durch die Kollision geriet die Fußgängerin mit einem Bein unter die Straßenbahn und wurde mehrere Meter mitgeschleift, bevor die Bahn zum Stillstand kam. Sie erlitt Frakturen im Gesichtsbereich und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in die Universitätsmedizin Mainz gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell