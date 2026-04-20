Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallfluchten geklärt

Körner/Kirchheilingen (ots)

Am Sonntag ereignete sich in der Stiegelstraße in Körner ein Verkehrsunfall. Ein männlicher Fahrer war gegen ein Tor gefahren und direkt danach geflüchtet. Der Mann kehrte einige Zeit nach dem Unfall an den Ort des Geschehens zurück, flüchtete dann aber erneut. Anhand der Hinweise konnte eine Anschrift ausfindig gemacht werden. Der Mann wurde stark alkoholisiert angetroffen. Demzufolge wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Zudem wurde bekannt, dass der 47-jährige Mann an einem weiteren Unfall zwischen Kirchheilingen und Allmenhausen beteiligt gewesen sein soll. Die Ermittlungen in dieser Sache werden derzeit geführt.

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