Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtiger identifiziert

Nußbach (ots)

In der Nacht zum 07.05.2026 verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in Nußbach. Hierzu hebelte er die Eingangstür auf und durchsuchte anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen der Polizei konnte ein 38-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Dabei stellten die eingesetzten Beamten mutmaßliches Diebesgut in größerer Menge sicher.

Die Ermittlungen dauern weiterhin an.|pilek

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