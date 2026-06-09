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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung auf dem Universitätsgelände

Mainz (ots)

Am Montagmittag gegen 12:45 Uhr kam es auf dem Gelände der Johannes Gutenberg-Universität zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich ein 25-jähriger Geschädigter sowie dessen Begleiterin auf dem Gelände der Universität auf.

Dort wurden sie von einem ebenfalls 25-Jährigen angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs schlug der Tatverdächtige dem Geschädigten unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Durch die Schläge stürzte dieser eine Stufe herunter.

Anschließend trat der Tatverdächtige mehrfach gegen den Oberkörper des am Boden liegenden Mannes.

Der Geschädigte erlitt hierbei mehrere Hämatome und Prellungen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Nach der Tat flüchtete der Beschuldigte zunächst in die Bibliothek der Universität. Einsatzkräfte konnten ihn dort kurze Zeit später antreffen und kontrollieren. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und psychisch auffällig. Den Anweisungen der eingesetzten Beamten kam er erst nach mehrfacher Aufforderung nach.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Darüber hinaus erhielt er ein Platzverweis für das Universitätsgelände sowie ein Hausverbot für die gesamte Universität.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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