Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.

FWV BW: Ehrentag zum Tag des Grundgesetzes Feuerwehren in Baden-Württemberg laden zum Mitmachen ein

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Filderstadt (ots)

Am 23. Mai 2026 wird erstmals bundesweit der "Ehrentag" gefeiert. Der auf Initiative von Bundespräsident Frank-Walter-Steinmeier neu ins Leben gerufene Aktionstag rund um den Geburtstag des Grundgesetzes steht unter dem Motto "Für dich. Für uns. Für alle." und soll das Engagement für die Gemeinschaft sichtbar machen. Für den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg ist der Ehrentag ein passender Anlass, um auf die zentrale Bedeutung des Ehrenamts in den Feuerwehren aufmerksam zu machen.

"Die Feuerwehrangehörigen sind ein Paradebeispiel für ein herausragendes ehrenamtliches Engagement - rund 97 % der Feuerwehr-Einsatzkräfte in Baden-Württemberg retten, löschen, bergen und schützen rein ehrenamtlich und helfen anderen Menschen in Not", sagt Michael Wegel, Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg. Damit bietet der Ehrentag besonders den Feuerwehren und ihren Verbänden eine hervorragende Bühne.

Viele Feuerwehren im Land beteiligen sich rund um den Ehrentag mit Veranstaltungen, Aktionen und Tagen der offenen Tür. Sie informieren über ihre vielfältigen Aufgaben, geben Einblicke in ihre Arbeit und laden Bürgerinnen und Bürger dazu ein, Feuerwehr hautnah zu erleben. "Der Ehrentag ist eine gute Gelegenheit, sichtbar zu machen, was das Ehrenamt in unseren Feuerwehren jeden Tag leistet. Wer das Ehrenamt stärkt, stärkt auch die Sicherheit vor Ort", so Wegel. Zugleich biete der Aktionstag die Chance, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Interesse für die Feuerwehr zu wecken und neue Mitglieder zu gewinnen - von der Jugendfeuerwehr über die Einsatzabteilungen bis hin zu Feuerwehrmusik und unterstützenden Bereichen.

Neben dem Blick hinter die Kulissen wollen die Feuerwehren auch Wissen rund um Brandschutz, Notfälle und richtiges Verhalten im Ernstfall vermitteln. "Der Ehrentag kann helfen, das Bewusstsein für Hilfe, Verantwortung und umsichtiges Handeln im Alltag zu stärken. In Notfällen gilt dabei selbstverständlich immer: Notruf 112", betont Wegel.

Aktionen zum Ehrentag können im Zeitraum vom 16. bis 31. Mai 2026 stattfinden. Veranstaltungen in der Nähe finden Interessierte unter: https://www.ehrentag.de/aktion-finden/ oder bei ihrer örtlichen Feuerwehr.

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