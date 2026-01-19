Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes - Tagessieger 99 km/h zu schnell

Hattingen (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises hat am 17.01.2026 Geschwindigkeitskontrollen im Bereich "An der Kemnade" durchgeführt. Insgesamt wurden im Zeitraum von 12:00 - 16:30 Uhr 1445 Fahrzeuge gemessen. Die zulässigen 50 km/h wurden von 87 Fahrerinnen und Fahrern überschritten. In Summe wurden von den 87 Fahrzeugen 11 Kräder als zu schnell erfasst. Der sogenannte Tagessieger war hierbei ein Kradfahrer, der mit 154 km/h gemessen wurde. Nach Abzug der Toleranz war er somit 99 km/h zu schnell.

Geschwindigkeit ist weiterhin eine Hauptunfallursache. Angegebene Geschwindigkeiten sind keine Empfehlung und kein Vorschlag. Deswegen kontrolliert die Polizei immer wieder unangekündigt im gesamten Kreisgebiet. Wer sich so im Straßenverkehr verhält, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell