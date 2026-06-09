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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Mainz (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:45 Uhr kam es in der Wormser Straße in Mainz-Weisenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mainzer die Wormser Straße aus Richtung Weisenau in Fahrtrichtung Innenstadt. Aufgrund stockenden Verkehrs auf seiner Fahrspur scherte er nach links aus, um die vor ihm befindliche Fahrzeugschlange zu überholen. Hierbei bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw bereits ebenfalls nach links ausgeschert war, um abzubiegen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete der Motorradfahrer eine starke Bremsung ein und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte mit dem Motorrad auf die Fahrbahn und zog sich Schürfwunden zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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