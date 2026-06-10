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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau - Beschädigte Pkw bleiben nach Unfall mit E-Scooter zurück

Mainz (ots)

Mindestens zwei beschädigte Pkw sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in der Straße "Am Großberg" in Mainz-Weisenau in der Nacht auf Mittwoch.

Gegen 22:10 Uhr (09.06.2026) befuhren zwei Mädchen auf einem E-Scooter die Straße "Am Großberg". Zeugen beobachteten, wie das Elektrokleinstfahrzeug ins Straucheln geriet und zunächst gegen die hintere Stoßstange eines geparkten Pkw und anschließend gegen die vordere Stoßstange eines weiteren Pkw prallte. Beide Mädchen stürzten dabei zu Boden, rappelten sich jedoch sofort wieder auf und flüchteten gemeinsam von der Unfallstelle. Ob die beiden Verletzungen erlitten ist nicht bekannt.

Die Zeugen konnten sich das Versicherungskennzeichen des Verleih-Scooters merken und die Polizei informieren. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Ermittlungsansätze ergeben sich jedoch über die Daten des Scooter-Anbieters.

Gegen die bislang unbekannten Fahrerinnen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort - Fahrerflucht eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals ausdrücklich darauf hin, dass E-Scooter lediglich von einer Person benutzt werden dürfen. Der Einfluss einer zweiten Person - sei es durch das zusätzliche Gewicht oder unbedachte Bewegungen - führt schnell zu Kontrollverlusten, Unfällen und damit einhergehenden schweren Verletzungen oder Schäden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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